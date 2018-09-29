投資12億、耗時10年 台電府城變電所真「古意」

2018-09-29 14:45

〔記者林菁樺／台北報導〕古色古香的台電府城變電所正式啟用，對當地民眾用電將更有保障！台電投入12億、溝通與興建耗時10年才完成的府城變電所，已於本月27日加入全國電網系統，台電指，台南市的用電負載成長，隨著府城變電所啟用，可降低平均利用率20%，提升在地整體供電品質及可靠度。

台電南區施工處經理徐仁正表示，台南市是發展中的城市，用電負載持續成長，包括台南市五期重劃區、安平古堡及億載金城周邊古蹟商圈等需要用電，若沒有變電所設施，電力就要透過遠端傳送，電力品質相對較不穩定。

台電解釋，電廠發出電力之後，高電壓藉由輸電線路輸送，送到用戶家中前，必須經由變電所降低電壓，變電所可謂電力系統中重要的「電力轉換樞紐」。

府城變電所擔當台南重要的電力轉換樞紐，外觀也很吸睛，採紅磚色調及斜屋頂設計，徐仁正說，台南市是古都，相關計畫經過都市審議，因此府城電電所也配合古城意象讓景觀調和，融入在地歷史古都人文環境。

台電表示，府城配電變電所占地面積3300平方公尺，相關電力設備採全屋內式設計，建築物也融入綠建築設計，空地都以植栽披覆，並在綠化量、日常節能、水資源、污水垃圾改善等4項指標符合政府綠建築規範，獲內政部綠建築標章肯定。

府城變電所啟用 停電次數、時間降 民眾會有感

府城變電所雖有古色古香的特色，但興建過程並沒有比較順利，與多數電力設施相同，徐仁正提到，電力設備是鄰避設施，2002年就已規劃興建府城變電所，但途中選址遭反對。長期與當地居民、台南市政府溝通協商，直到2008年才選定利用安平汙水處理廠內既有土地興建。

台電指出，府城變電所工程包含周邊線路、土木、機電等總投資約12億元，裝置容量達12萬瓩，新設16萬1千伏特輸電線路2回線共11.3公里，開關設備也與美、日等國際間最新的變電所皆相同，已於27日下午1點15分正式啟用、加入全國電網系統，可緩解既有台南延平、小北、健康等個5在地變電所的供電壓力，平均利用率有效降低約20%，可供周遭1萬個家戶用電更趨穩定。

徐仁正進一步說明，變電所負載壓力高，就像是手機不斷高速運轉，會降低使用壽命，維護也要投入更多心力；府城變電所落成會讓在地用電更安全，他舉例，過去民眾可能要配合設備維護等停電，造成生活不便，但新變電所啟用後，無須從遠端送電，停電時間與次數都可能因此降低，事故發生機率也會下降。