雲林流感疫苗採購18萬劑 10/15起開放接種

2018-09-29 14:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今年度公費流感疫苗採購約18萬劑，疫苗開打日期調整為10月15日，學校則在11月1日開始入園接種，衛生局提醒符合公費接種條件民眾，應於疫苗開打後儘速完成接種，防範流感威脅。

衛生局指出，今年世界衛生組織改變流感疫苗株組成建議，病毒株培養較預期慢，致疫苗生產時程較往年延後約1個月，影響疫苗交貨期程；為使疫苗實際供貨符合公費對象接種需求，故調整開打時程。調整開打時程不會影響公費對象接種權益，按時接種仍能在流感流行季來臨前獲得保護力且持續至隔年2、3月流行期。

雲林今年度公費流感疫苗接種計畫採購約18萬劑流感疫苗，實施對象如下：

1、50歲以上成人。

2、醫事及衛生防疫相關人員。

3、孕婦及6個月內嬰兒的父母。

4、禽畜業及動物防疫相關人員。

5、滿6個月以上至國小入學前幼兒。

6、安養、養護、長期照顧等機構對象。

7、幼兒園托育人員及托育機構專業人員。

8、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者。

9、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生（含進修部與境外台校，但不含補校）、少年矯正學校及輔育院學生，以及屬「中途學校─在園教育」性質之兒童及少年安置（教養）機構學生。