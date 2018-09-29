永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽 丹麥好手奪冠

2018-09-29 14:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第13年舉辦的「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」，今天清晨從埔里鎮地理中心碑出發，來自國內外的1483名選手奮勇往合歡山武嶺目標邁進，由丹麥選手John Kronborg以2小時31分10秒奪下第一名，成績比去年由新北李其鴻所創的2小時40分41秒快了9分31秒。

「永不放棄挑戰巔峰武嶺自行車賽」，報名參加人數1483人，其中男子1399人、女子84人，南投縣府統計，年齡最大的是73歲陳勝雄，最小是5歲的黃柏耀，國內好手之外，還有來自捷克、菲律賓、美國、丹麥、新加坡、法國、香港、英國、荷蘭、南非等10國29人參加。

比賽在清晨5點鳴槍起跑，所有自行車好手逐批出發，一路往上坡騎，經台14線埔霧公路、仁愛鄉霧社再接台14甲線、清境農場、梅峰、翠峰、鳶峰、昆陽，直至終點站的武嶺，全長55公里，海拔從450公尺一路爬升至3275公尺的武嶺，落差逾2800公尺，對選手的體力和耐力都是一大挑戰。

此次菁英好手雲集，男子組第一和第三名都由外國選手拿下，第一名是來自丹麥的John Kronborg，成績2小時31分10秒；第二名是我國的羅偉哲2小時50分37秒；第三名是荷蘭的Rene Borst，成績是2小時59分41秒。