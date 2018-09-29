桃園高中爆鬥毆 陳學聖反對教官退出校園

2018-09-29 14:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市在教師節前夕發生高中生鬥毆事件，「教官退出校園」議題再引起關注，國民黨桃園市長參選人陳學聖29日上午出席活動表示，教官在校園仍是一股穩定的力量，在缺乏完善的配套措施下，他堅決反對教官退出校園，希望執政者的鄭文燦也能跟他一樣，重視校園安全。

陳學聖表示，這件青少年鬥毆事件讓社會震驚，鬥毆畫面不斷在新聞節目上播放，令許多家長感到憂心，如果不是學校教官第一時間發現制止，並報警處理，後果恐不堪設想。

台灣整體經濟及大環境在民進黨執政下更慘，黑道、毒品為何會進入校園，正意味著年輕學子，對未來的發展充滿憂心及不確定性，在這樣的氛圍下，民進黨政府沒有具體的配套措施，就貿然將教官視為威權體制下的產物，修法要讓「教官全面退出校園」，令人匪夷所思，校安問題一定會亮起紅燈。

陳學聖表示，很多教官轉任「校安」維護校園安全，但因為被貼上「黨政軍介入校園」的汙名化標籤，已經有大量的校安職位空缺了，民進黨一方面希望教官退出校園，另一方面又希望教官轉任校安職位，完全是兩套標準。

陳學聖重申反對「教官退出校園」外，他強調執政者花了很多錢辦很多活動，製造小確幸，能買到民眾片刻的幸福感，但那不是長久之際，如果能將錢用在校園安全的維護、用在家庭子女的照顧、用在解決嚴重的失業問題並創造經濟，用在獎勵為治安努力的員警，人民納稅的錢才是真正花在刀口上。