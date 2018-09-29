取臨登難如登天？彰縣4000家工廠皮皮挫

2018-09-29 14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕難如登天？彰化縣目前尚有3、4000家農地違章工廠，業者看到已有納管取得臨登再變更地目成合法工廠，也想經由納管程序，擺脫違章非法臭名，無奈，申請限期已關且就算拿到臨登了，也還是違章建築。不少業者感嘆說，目前能過關只有鳳毛麟角，政策說得很好聽，實際執行起來，卻讓頭家碰壁吃閉門羹。

彰化縣中小企業規模，30人以下小工廠占9成以上，這些工廠中，大多數是連臨登工廠身分都沒有的違章工廠，根據縣府統計，縣內沒有合法身分的工廠家數至少5、6000家，2010年中央推動「臨時工廠登記制」，5、6000家中有2002家工廠，循工廠管理輔導法的輔導機制，登記納管。

許多業者質疑，工廠管理輔導法等相關法規、登記輔導計畫都窒礙難行，花壇鄉傳統製造業的業者說，行政院和彰化縣政府包裝成立鹿港頂番婆水五金田園生產聚落，一再向業者保證，會輔導農地違章工廠取得合法身分，可是全縣到目前為止，彰化縣32處特定農業區、91間工廠家數（2012年中央劃設公告），只有1區位於鹿港鎮欣大園藝特區取得合法工廠身分。

還有大村鄉業者說，全縣2002家申請納管臨登工廠，最後只有1565家接受納管，1562家從2010年申請納管9年了，也只有2家業者歷經千辛萬苦才取得合法身分，輔導成功個案少之又少。

業者們抱怨，連納管都很難通過輔導，遑論未納管還想登記納管，在法規和政策都無法鬆綁的前提下，業者維持現況，做1天算1天。

對此，經濟暨綠能發展處代理處長王盟貴表示，全國齊一的輔導政策，法源來自工廠管理輔導法，2010年6月2日開放到2012年6月2日申請截止，去年6月2日是5年輔導期限到期，後來中央政策放寬又開放2次申請，但期限也在2015年6月2日截止，目前無法受理登記納管。

王盟貴指出，臨登工廠輔導展延將於2020年6月2日到期，距離屆滿尚有1年多時間，縣府今年4月和7月已2次發文請求中央再修法，再展延輔導期限，以讓業者有更充裕時間變更轉型。

對於尚未納管業者的心聲，王盟貴說，輔導前提須兼顧國土保護和農地利用價值，牽涉法條很多很廣，全國齊一的政策，縣府會把業者心聲表達給中央，只要未來中央完成修法，同意再開放受理登記，縣府會全力照辦，不會刁難。