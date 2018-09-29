「台灣酒害防治協會」今成立 推動酒癮治療納健保

2018-09-29 14:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕國人飲酒過量衍生的酒後家暴及酒駕等社會問題令人擔憂，「台灣酒害防治協會」今天在台北慈濟醫院成立，北慈身心醫學科主任陳益乾盼民眾正視問題性飲酒對身體及行為所造成的傷害，也宣示協會要推動「酒害防治法」立法，並且希望將問題性飲酒及酒癮者醫療納入健保。

根據國際衛生組織（WHO）最新發表的研究資料顯示，2016年全球死亡人口中，20人就有1人因飲酒產生之疾病而死；20歲到50歲人口中，有飲酒習慣的人死亡率較無飲酒習慣的人高出5.7倍。

陳益乾長年關注「酒害防治」議題，他表示，不當飲酒是造成疾病風險最高的因子，因問題性飲酒引發癌症及誘發精神疾病的比例很高，造成早發性失智的風險更高出3.5倍；而台灣每年因酒延伸的醫療支出逾250億元、酒駕造成的意外傷害及人員損傷每年約100億元，有四分之一的受刑人是因酒駕或飲酒造成家庭等問題而入獄，種種的社會問題，大家應有所警惕。

他舉例，北慈有位50多歲男性病人，因面臨離異及工作不順等因素，開始酗酒，原本健壯的身體漸漸虛弱，肝功能嚴重受損；每天無所事事、渾渾噩噩過日子，母親屢勸不聽，直到某日喝酒喝到吐血，他才驚覺不妙，經北慈協助治療，並鼓勵他參加醫院身心科戒酒班，如今回歸正常生活，重新職場。

陳益乾提到，根據國外「關於酒精和相關疾病的國家流行病學調查」，訂定每天習慣喝5瓶以上啤酒就算酒精成癮，酒精代謝過程中體內會產生乙醛，乙醛是世界衛生組織認定的一級致癌物；且酒癮約有50%到70%的遺傳性，可見酒精成癮影響層面既深又廣。