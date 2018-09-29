校長臉書許願成功 中市永春國小羽球隊獲贈新球具

在立委張廖萬堅（第3排左6）、市議員張耀中（第3排右4）見證下，極限運動用品總經理趙國量（第3排右5）捐贈南屯區永春國小羽球隊球具、球衣。（記者張菁雅攝）

2018-09-29 14:03

〔記者張菁雅／台中報導〕社群媒體臉書被網友戲稱為「許願池」，果然是真的！台中市南屯區永春國小羽球隊的練習用球大多破損，校長林峻堅日前在臉書發文提及此事，市議員張耀中得知後，出面請運動用品業者趙國量協助，趙國量不但送比賽用球，還加贈隊員每人一套球衣和球拍包，讓他們快樂練習。

南屯區永春國小羽球隊成立兩個學期，校長林峻堅日前在臉書發文，說羽球隊的練習用球大多「羽無完膚」，包括羽毛稀疏、羽骨斷裂、歪斜變形等。該文獲得熱心臉友回應，甚有標註議員張耀中，希望他能幫忙募集羽球。

張耀中想起極限運動用品總經理趙國量，遂詢問羽球館內有無堪用的羽球，可以提供孩子使用。趙國量認為，既然要給孩子練習，就要用真的比賽用球，讓孩子早點適應比賽的感覺。趙國量不但答應贈送羽球，還加碼送給羽球隊員每人一套球衣和球拍包，希望他們出去比賽是整齊有代表性的。

趙國量說，贈予的羽球是今年全國中學運動會的比賽用球，他希望國內的羽球人口可以成長，尤其現在台灣出了一個世界排名第一的選手，未來只要永春國小羽球隊有任何用品需求，他都會幫忙。

張耀中與立委張廖萬堅一起見證捐贈儀式，張廖萬堅說，西屯區及南屯區是台市羽球館最密集的地方，羽球運動能夠從國小推展，對羽球整體運動國力一定有助益，對於永春國小羽球隊練習場地，他將在中央爭取部分修繕經費，讓場地更完備。

收到新的球具、球衣，隊員們都很開心。張耀中也期許隊員好好練習，未來在各項比賽都能成為常勝軍。