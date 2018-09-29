2018年孔廟文化節 「全台首學－斧鉞迎神」今登場

2018-09-29 13:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台首學－斧鉞迎神」2018年孔廟文化節今（29）日登場，由代理市長李孟諺主持「硃砂啟智」儀式，祝福小朋友長得「頭好壯壯」，人生之路快樂學習。

古代儀典賽會起始時，遊行隊伍的前導旗幟、武器或傘扇等，通稱「儀仗」；祭孔儀典開始時，同樣須由「儀仗」往大成門準備迎神，由前導禮生手持提燈、提爐、雙斧、雙鉞，最後是繡扇、繖（ㄙㄢˇ）傘，而這6種禮器亦統稱為「儀仗」。因此今年孔廟文化節以「斧鉞迎神」為題，舉辦系列活動，代表用高規格禮敬大成至聖先師。

今天登場的重頭戲之一，「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，由李孟諺為小一新生點硃砂，象徵智慧成長。這項活動意義，取自古代兒童入學堂時，先向孔子像禮拜、再向教師行拜師禮，接著由教師以硃砂筆點斷句讀，開始授課，稱為「開筆」，孔廟旁的忠義國小也將此古禮融入鄉土特色課程。

開放報名120名全數額滿，李孟諺循古禮為小朋友點硃砂、啟智慧，南市文化局並致贈完成所有儀式新生1頂狀元帽，作為新生祝福，今年還有對雙胞胎及新加坡小朋友參加。

南市文化局表示，系列活動包括「說說孔廟匾額的故事」主題講座、「孔學．六藝」闖關體驗活動、「承天府行－明鄭之旅」文化踏查活動等，皆以孔廟為核心據點，突顯全台首學台南孔廟在文化資產上的重要意義。