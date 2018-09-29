全民運動會今登場 基隆授旗勉旗開得勝

2018-09-29 13:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕第10屆全民運動會今天起至10月4日在苗栗縣登場，基隆市代表隊今天在基隆市政府由副市長林永發授旗並致贈加菜金，祝福選手為個人及基隆爭取最高榮譽。

林永發指出，兩年一度的全民運動會，今年第10屆共舉辦26個競賽項目，有近9600名選手參賽，其中龍獅、民俗體育都是基隆市擅長項目，祝福選手旗開得勝，盡情發揮平時訓練成果，突破上屆3金3銀7銅成績，再創佳績。

教育處表示，基隆市代表隊共239人，參賽項目有輕艇水球、合球、蹼泳、沙灘手球、原野射箭、民俗體育、太極拳等16項。