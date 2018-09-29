630志工萬里淨灘 清出1754公斤垃圾

2018-09-29 12:39

〔記者林欣漢／萬里報導〕新北市環保局今天在萬里翡翠灣舉行秋季聯合淨灘活動，公私團體10個單位、環保志工及在地居民約630人撿到1754公斤垃圾，又以塑膠類垃圾居多。

活動於今天上午9點起舉行，儘管天空不作美，志工們仍穿起雨衣、戴起手套淨灘，還有家長帶著小朋友一起來幫忙，大家齊心宣示「手護海洋，淨一份心」，一同維護海岸環境。

垃圾集中後，統計清出1754公斤垃圾，分類統計結果顯示，垃圾大多是塑膠製品，以及菸蒂、瓶蓋、寶特瓶等，環保局表示，新北市今年共舉辦約450場次淨灘活動，已有33家團體認養海岸線，認養長度已超過20公里。

環保局副局長張旭彰表示，雖然淨灘只是一時的活動，但希望能達到環境教育及改變行為這兩個面向，透過實際參與，了解到海洋垃圾問題的嚴重性，這些垃圾不僅破壞自然景觀，甚至會對海洋生物及人類健康產生致命的影響，改變既有的生活型態、邁向不塑生活，已經是刻不容緩的環保議題。

環保局呼籲民眾在海邊玩樂的同時，除了隨手帶走自己的垃圾外，也期許能舉手之勞撿起沙灘上的垃圾，一個小小的舉動，對大海就是一個重要的行動，同時也鼓勵有更多的企業、民間團體一同來認養及清理海灘，以實際行動來守護海洋環境。