驚！台中女中發現「雞籠蜂窩」 連夜摘除

這顆蜂窩蜂種俗稱「雞籠蜂」，也有人說是黃腰虎頭蜂。（記者許國楨翻攝）

2018-09-29 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕台北市北一女中前天傳出學生遭虎頭蜂螫傷事件，台中市台中女中為防止類似事件發生，昨校園巡檢，果然發現一顆蜂窩，趕緊通報消防局，請黃姓捕蜂達人在學生放學後摘除。黃男說，該蜂窩蜂種俗稱「雞籠蜂」，也是虎頭蜂諸多種類中的一種，常見在市區築窩，因白天蜂群有攻擊高危險性，才會在夜間利用其趨光性摘除，降低風險。

北一女當天早上共8名學生被螫，其中1人較嚴重，送醫院打破傷風疫苗後回家休息；另外7人留在校內健康中心觀察，依狀況分別回家休養，校方隨即公告，當天傍晚放學後，請消防隊以水柱衝散蜂窩，請學生關閉門窗、儘速離校，晚自習暫停1天。

事件發生後，同為女校的台中女中繃緊神經向相關單位詢問，得知虎頭蜂常利用暑假期間在鮮少師生進出的校園築巢，等到開學後值夏、秋交替，正是虎頭蜂活動的季節，馬上動員教官及教職員在校園內巡檢，果然在綜合大樓三樓陽台外側，發現一顆約皮球大小的虎頭蜂窩，除拉起封鎖線請師生勿靠近，並通報消防局。

消防局立即聯絡有近20年捕蜂經驗的黃姓義消，利用學生放學後的傍晚時間前往，他全身無其他裝備，僅戴頭燈及塑膠手套，在旁人都退避三舍的注視下，駕輕就熟且手腳俐落地摘除迅速摘除這顆約有200隻虎頭蜂的蜂窩放入網內，防止受到驚嚇的蜂群亂竄攻擊。

黃男說，這顆蜂窩蜂種俗稱「雞籠蜂」，也有人說是黃腰虎頭蜂，相較在山區出現會復仇的中華大虎頭蜂，常在市區築巢的黃腰虎頭蜂相對溫馴，雖不會主動攻擊人，但一旦蜂巢受到震動挑釁還是有高危險性，待11月中左右，蜂群就會誕生新一代的蜂后而「移民」，屆時蜂群不會再回來居住，只會留下空蜂巢。