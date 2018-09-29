這群民歌愛好者連續義唱12年 捐助弱勢150萬元

清韻為愛而唱，12年來，累計捐助德蘭150萬元，令人感動。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-29 12:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由一群民歌愛好者所組成的清韻合唱團，12年來定期義演，全力為台南市玉井區天主教德蘭啟智中心籌募善款，累積捐贈了150萬元，無私獻愛，令人感動。

德蘭服務30週年，對象從6歲以下的早期療育，到18歲以上的身心障礙者與社區長輩，經費吃緊，亟需社會愛心人士支持，清韻合唱團今天將義演善款加上自掏腰包，捐贈20萬元，給予學員們實質的幫助。

德蘭小朋友先以迎賓舞為捐贈儀式開場，隨即播放12年來的回顧影片，感謝清韻不間斷地捐贈，最後再進行共融傳球遊戲，並彩繪手印同樂，氣氛熱烈。

清韻是在2007年初為德蘭啟智中心的教保大樓整建義演而結識，開啟為愛而唱的的公益服務，這段美麗的緣分也正延續著。

德蘭啟智中心主任楊美華表示，12年來，清韻公益演出超過300場，不僅忙碌工作、照顧家庭，還努力投入社會公義，真的很感動。

清韻於1984年成立，團員15人，都是愛好民歌的五年級生，為了幫助德蘭啟智中心，以及其他的公益團體，每個月第2個週休假日，就會一起為愛而唱。

團長張百潭指出，這些年來，將義唱所得，以及企業邀請的演出費，都全數幫助弱勢，希望拋磚引玉，喚起更多愛的能量；他笑說，其實捐出了多少錢，他們也沒有特別記錄起來，反倒是德蘭有統計。