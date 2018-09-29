花蓮新站10/3啟用 台鐵發行紀念套票

2018-09-29 12:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕花蓮站新建跨站式站體將於10月3日啟用，候車空間擴增為現有的6.5倍，升降式電梯新設6座、電扶梯由6座增至13座，將可滿足每日5萬人次的旅運需求；另外新建連接東、西站的自由通道，旅客可俯瞰股道欣賞列車進出及飛機起降。

台鐵局表示，為慶祝新站啟用，將於10月3日上午9點在花蓮站發行紀念套票，以名片式普通車票、加價票、孩童票為主題，不同票種搭配各色底紋和中空鉛字，不僅增加典藏價值，讓昔日各種色彩繽紛的票卡再現；每套車票定價150元，限量發售1500套，每人每次限購6套。

花蓮車站站名題字，是由文字藝術家董陽孜執筆，並把候車室延伸至站外，融入「山」和「樹」意象，打造10座迎賓大傘為旅客擋風遮雨；地面上設有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」、大廳設有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美。車站售票窗口移設至3樓大廳，並且以進出站分流的方式提供服務，旅客可從3樓剪票口進站，到站的旅客走地下道出站，藉此紓解花蓮站的人潮。

台鐵慶祝新站啟用所發行的紀念套票，現場花蓮站服務台還設置有刻印「花蓮新站啟用紀念章」印章，供旅客蓋印留念；當天也邀請花蓮郵局於3樓候車大廳設置臨時郵局，讓旅客可拍攝個人化照片後，現場輸出做成客製化紀念郵票。