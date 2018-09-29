台灣社區大學發展20年 蔡英文：開啟終生學習風潮

2018-09-29 11:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕距離台灣第一所社區大學－文山社大成立已經20年，教育部今日在台北萬華區剝皮寮歷史街區，舉辦「社大二十：作伙學習，翻轉地方」活動開幕式。總統蔡英文出席致詞時表示，文山社大開學後，台灣社會開啟一股不分年齡、性別，投入終生學習的公民行動風潮，去年一年累計參加社大學員超過40萬人次，強化人與人之間的連結，累積在地獨特的精神，在台灣社會發展史上扮演關鍵角色；未來政府會繼續支持社大發展，期許教育部依據社區大學發展條例精神，在經費、場地、行政運作上，盡量給予給各地社大完整協助。

社大教育系統由無數在地自發者所組成，提供民眾進修、聯誼、休閒管道，豐富各地社區生活，蔡英文表示，社區大學已成為一個網絡深入全國各地的重要教育系統，社大課程內容往往跟所在社區有密切關聯，這種充滿活力的教育機制，大大豐富我們對教育的想像，是台灣珍惜的公共資產。

教育部長葉俊榮表示，全世界經過像台灣這樣民主轉型的國家，通常有兩個後果，一種是民主轉型之後，市民社會就開始沉寂、不動了，他們認為已經有國會代表國民，整個制度建立起來後，士農工商就開始不關心公共事務。另一種就是雖然已經經過改革，民主轉型也成功，市民社會繼續非常活絡，台灣屬於第二類。而且台灣市民社會活絡在全世界非常有名，因為市民社會活絡，讓台灣各個不同角落，都非常有活力，且結合既有文化基礎、環境生態資源、人才、歷史傳承文化內涵，還有非常重要的公民素養；讓台灣在全球能夠站得起，走出去，這就是我們市民社會重要內涵。而今年通過的社區大學發展條例，讓社大定位更清楚、資源更到位，就是給社大20歲成年禮最好的禮物。

民國87年台灣第一個社區大學成立是非常重要里程碑，也是一個典範，它的意義就像台灣第一個民間的基金會－消費者文教基金會那樣，具有承先啟後作用。葉俊榮表示，時至今日台灣已有87個社會大學，所設分校、學習點超過1000個，這種扎根地方的公民實踐，在全世界民主國家都很少看見；社大課程不論文史、戲劇、手動手做應有盡，文山社大用水水翠湖關心螢火蟲復育、羅東社區大學關心黑板樹保護等，讓社大除學習外，進一步參與社區實踐，這就是社區大學扮演社會共識品牌，做為知識、記憶的傳承、學習管道。