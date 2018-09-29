醫病》「啵」一聲！膝蓋痛到沒法站 恐是內側半月板後角破裂

吳家麟說，半月板是由纖維軟骨組成，有外側、內側半月板，主要作為緩衝的介面，吸收運動帶來的震盪，保護膝蓋。（記者吳亮儀攝）

2018-09-29 12:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名50多歲的女性日前因膝蓋痛就醫，但多次治療仍很痛、行走困難，最後診斷竟是膝蓋內側半月板後角破裂，讓膝蓋缺少緩衝，導致走路等動作不斷衝擊，讓膝蓋痛到不行。

北醫附醫骨科部運動醫學科主任吳家麟說，很多膝蓋內側半月板後角破裂的患者在受傷當時會聽到「啵」一聲，然後會覺得膝蓋痛得不得了，甚至要痛個10幾分鐘才能再站起來，來就診時也常是跛腳進來診間。

吳家麟說，內側半月板後角破裂的症狀及初期X光檢查與退化性關節炎極為類似，若未對症下藥，延誤治療，最終恐須置換人工關節。

吳家麟指出，許多民眾對於內側半月板後角破裂相當陌生，其實半月板是由纖維軟骨組成，有外側、內側半月板，主要作為緩衝的介面，吸收運動帶來的震盪，保護膝蓋。

他說，若內側半月板後角破裂，半月板不再附著於軟骨並產生位移，無法發揮緩衝功能，若未充分治療，會直接增加軟骨的壓力，可能導致早期退化性關節炎。

吳家麟說，半月板後角破裂通常與半月板退化有關，中年女性特別常見，發生率約佔內側半月板破裂20%到30%之間，有些年輕病患因前或後十字韌帶斷裂或撕裂性骨折等外傷造成。

他指出，許多病患先前沒有明顯的創傷病史，或只是輕微的創傷性運動，例如蹲下、上下樓梯、上下公車時，膝關節過度彎曲，突然聽到膝關節後側有「啪」一聲，關節馬上腫起來，短時間內無法行走，之後膝關節就持續腫痛 。

吳家麟建議，若病患小於70歲、活動量大或合併O型腿，較適合接受高位脛骨截骨手術，透過在小腿脛骨截出一段缺口，再把骨頭撐開，加上固定骨板，藉由力線的矯正，讓內側關節壓力減低，使關節軟骨得以增生，相較傳統全膝置換手術，安全性較高、關節靈活度提升，術後恢復期約兩個月，痊癒後進行中高強度運動也沒有問題。

但若不適合高位截骨術的患者，吳家麟則建議行單關節置換或全膝關節置換。