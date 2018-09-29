李進勇端老人福利政策 長照服務升級

2018-09-29 11:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇端老人福利政策，化身的「阿勇師」，上菜端出未來4年長青政策，承諾要將長青服務升級，加值又加量，讓雲林縣的長輩可以安心在地安養、就近接受照服。

李進勇表示，縣府爭取將長照衛福據點計畫納入行政院所辦理得前瞻基礎建設之列，提出的整建長照衛福據點計畫，獲中央核定約1億元，將一共補助27處公有土地、建物新建及修繕後作為長照據點。在長照2.0推動成果方面，縣府今年度獲中央核定約12億元，用以建立社區整體照顧服務體系，共計有25個A級社區整合服務中心，111處B級長照服務中心，以及68個C級巷弄長照站。日間照顧據點達17處、居家服務提供單位12處、家庭托顧單位14處。

考慮獨居老人在宅風險，縣府也開辦獨居老人緊急救援服務，由委託單位設置24小時緊急通報中心，協助獨居長者裝置在宅緊急救援連線設備。為保障老人口腔健康，減輕經濟負擔，對於中低收入（含低收入戶）老人假牙補助計畫。在老人行的便利方面，縣府幸福專車全年無休，同時也開辦敬老行樂電子票證服務，讓老人家與讓身心障礙者有更便利之乘車方式，縣內「不限次數、完全免費」的乘車路線也擴增至61條，擴大服務長者路線。

李進勇強調，未來4年，長青食堂也希望從目前的66處，每日約有3900位長者於社區用餐，要成長超過100處，讓每日5300位長者於社區用餐。

李進勇表示，縣府要在長照2.0服務大升級，衛生福利部將補助雲林縣108年預算12億3200萬元。縣府未來長照服務升級共有8大重點：1、C級巷弄長照站要成長到達到100處。2、居家服務提供單位增加到14個單位。3、家庭托顧單位將達22處。4、調高中低收入戶老人住宅修繕補助經費。5、創新方案，推動高齡志工計畫「讓初老服務長老」。6、辦理「青銀共融‧志在樂行活動」創新方案。7、整合醫療資源，建立以農業職業病科及高齡者的專業健康醫學中心，並推動一區一行動沐浴車推動實施到宅服務。8、長青第二春微創業計畫。