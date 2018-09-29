高雄「兒童交通公園」正式亮相 小小駕駛守法上路

2018-09-29 10:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕據交通部統計，兒童道路交通事故類型以「穿越道路中」居首位，多起兒童衝出路口的交通意外傷亡，引發各界的關注，交通部與科工館合作，在科工館推出全新的「Fun城市」常設展示廳，讓交通安全知識從生活中體驗與落實。

「Fun城市」分為「Fun城市商店區」與「兒童交通公園」兩大區域，內部設有車道、人行道、行人穿越道線（枕木紋）、行人專用號誌，以及各商店建築物等，參觀的小朋友進入展示廳內，都須遵守交通號誌及規則，走在行人穿越道線上，藉此傳遞兒童安全過路口的正確觀念；兒童交通公園入口，設有通過路口的行人穿越道線演練區，小朋友可以邊看教學影片邊學習如何安全通過路口。

而商店展示區則有「糕餅舖」、「牙醫診所」、「環保公司」、「城市工務局」、「花店」、「生鮮超市」、「車輛維修廠」、「貨運公司」、「城市廣播台」共9區，引領兒童探索不同的生活知識，例如小朋友可以前往生鮮超市採買的食物，認識一日營養所需；或者是拿著大尺寸的牙刷道具替大型牙齒刷刷牙，透過影片學習正確的刷牙方式與步驟。

此外，兒童交通公園外設置監理所及小型汽機停車場，現場備有電動汽機車給3至8歲的小朋友進行體驗，兒童可以實際騎乘、駕駛這些電動汽機車於兒童交通公園的道路上，城市內設有真實的紅綠燈號誌、交通標誌、標線，讓兒童彷彿駕駛在真實道路上，實際練習「紅燈停、綠燈行」、「駕駛汽機車禮讓行人」等規則，將正確的交通安全守則觀念向下紮根，融入小朋友的日常生活當中。