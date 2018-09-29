康芮颱風將形成 吳德榮：創24年來最多颱紀錄

位於關島東南方的熱帶性低氣壓很有可能在今天發展成颱。（擷取自NOAA）

2018-09-29 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號潭美颱風剛遠離台灣，位於關島東南方的熱帶性低氣壓又將成颱，氣象專家吳德榮表示，此颱風一旦形成，將創下自1994年來，1至9月最多颱風生成的紀錄。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，位於關島東南方的熱帶性低氣壓持續發展，已被美國JTWC認定為颱風，今天被日本（RSMC）命名的機率也很高，他說，這個颱風一旦被命名，將成為今年第25號颱風「康芮」，同時更讓今年成為自1994年後，1至9月最多颱風（25個）的一年。

吳德榮進一步指出，根據最新歐洲模式模擬結果顯示，康芮颱風形成後，台灣將在其通過路徑的「不確定」範圍內，至於美國模式模擬結果則未通過台灣。他說，由於這個颱風距離台灣還很遠，將近一週的模擬仍有相當大的誤差範圍，模擬結果亦會不斷調整，呼籲民眾無須過早擔憂，僅需持續關注相關訊息即可。

至於週末假期各地天氣狀況，吳德榮表示，今下午起迎風面降雨趨緩，背風面地區則為多雲時情的天氣型態，白天微熱、早晚仍有涼意，南部山區午後則有局部降雨機率。他說，今天沿海風強浪大，北海岸及東半部更有瘋狗浪出沒，提醒安排海邊活動的民眾注意安全。