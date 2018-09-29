09/29 各報重點新聞一覽

2018-09-29 06:46

自由時報

推動雙語 扎根幼兒

行政院推動雙語政策，未來是否結合準公共化幼兒園逐步推動引發矚目。行政院長賴清德已指示教育部，研議鬆綁幼兒園不得教英語的相關法規，賴揆認為，語言的學習愈小學習成效愈好。

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嘉義市長選舉 本報民調// 涂醒哲30.14％黃敏惠24.56％

嘉義市長選舉藍綠激戰，本報昨晚最新出爐民調顯示，尋求連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲獲得卅．一四％支持度，國民黨參選人黃敏惠則獲廿四．五六％選民支持，雙方差距五．五八個百分點，尚未決定廿七．一％。

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掃廁工友苦讀 今成偵查隊長

少時曾因家貧到警局當工友，礦工子弟李清雲如今成了偵查隊長！現年五十四歲的基隆市警三分局偵查隊長李清雲，出身自新北市瑞芳海邊的礦工家庭，父親薪水不高，母親賣魚收入也有限，卻得養活六個孩子，他為了貼補家用，十七歲那年進入瑞芳警分局當起小工友，掃廁、擦抹什麼都做，工作之餘看到警察打擊犯罪的英姿，默默在心中種下從警念頭，即使白天上班、晚上到瑞芳高工上課，回家後仍挑燈備戰警校考試，兩年後考上警校，從警後屢破重大刑案，曾一年內被記四支大功，終被拔擢為偵查隊長。

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蘋果日報

驚悚 員工闖手術室殺2醫護 成大醫院管制鬆散

昨早9時，台南成大醫院手術室內，醫護人員正忙碌地準備替一名病患做心導管手術，主刀的心臟外科女名醫胡祐寧帶領1名麻醉師及3名護理師，在做手術準備，沒想到該院的林姓葉克膜技師突持刀衝入手術室，砍殺陳姓女護理師，胡祐寧見狀上前奪刀救人，左手掌也被砍傷，等待開刀的病患、家屬，聽到手術室傳來的尖叫聲，嚇得驚慌逃竄。

救觀光 北海道住宿3折 強震後吸人潮 後天起外籍客享5晚優惠

北海道本月6日遭遇規模6.7強震侵襲，重創當地經濟。據統計，包括觀光業292億日圓（約79億元台幣）在內，整體經濟損失約570億元台幣。為搶救當地觀光業，日本政府昨宣布緊急對策，祭出遊北海道的補助住宿費方案，1晚補助上限約5380元台幣，外國人最多可享5晚、最高3折優惠。北海道觀光折扣促銷，適逢日圓重貶，創造赴日旅遊良機，讓台灣的民眾很心動，新竹徐小姐表示，本來就想去北海道，若能有優惠，會挑這個時間點去。

聯合報

民進黨低調過32歲生日 沒辦黨慶造勢

昨天是民進黨卅二歲生日，距離年底九合一選戰不到兩個月，以往最會利用各種時間點造勢，並推出大型宣傳活動或文宣來吸引支持者及動員群眾的民進黨，卻選擇低調度過，僅以成立「新住民愛台灣中央助選團」當作代表活動。

推動雙語 賴揆：鬆綁幼兒園教英語

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨天表示，為落實推動中、英文的「雙語政策」，行政院長賴清德日前指示教育部研議，鬆綁現行幼兒園不得教英語的規定。

中國時報

校安崩壞 染毒染黑 去年通報8000件

北部某高中發生青少年鬥毆事件，校園安全、青少年犯罪問題再度引起關切。而根據教育部統計，校園暴力事件或偏差行為，一年至少7000件，若加上學生藥物濫用，每年學生染黑染毒的通報案件就將近8000件，且因許多案件未被通報或刻意隱瞞，確切數字將遠比統計數據來得多!

起底涉性侵 卡瓦諾灑淚喊冤

遭3名女子控訴性騷擾的美國最高法院大法官提名人卡瓦諾，昨天出席參院司法委員會聽證會，與首位跳出來指控他的心理系教授福特女士先後作證。在全國電視觀眾面前，卡瓦諾哭哭啼啼，憤怒喊冤，與民主黨議員激烈攻防，稱這些莫須有指控徹底毀了自己的名聲，提名程序更成「國恥」，他絕對打死不退。相較於卡瓦諾的憤怒激動，福特反倒壓抑情緒，堅強細數少女時代差點遭對方性侵的不堪往事。