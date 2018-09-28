89歲海龍連長胡天雲領軍 122名海龍蛙人重回金門

2018-09-28 23:27

〔記者吳正庭／金門報導〕122位海龍老蛙人今天重返英雄島，曾經在1973年擔任海龍蛙兵第4連首任連長的胡天雲，也以89歲高齡重回戰地；他說，「離開金門有40年囉」、「最想看料羅灣」。

這群曾在「前線」金門服役的退伍蛙人，是在金門籍蛙人、前海巡署金門岸巡總隊長謝文甲揪團、中華民國陸軍海龍蛙兵協會理事長陳儒雄登高一呼下再返金門。縣府表示，這也是老兵召集令獎勵計畫自7月辦理以來，返金人數最多的一團。

海龍蛙人體魄果然驚人，一下飛機「學長好」、「連長好」聲不斷，連打招呼的精神、音量都不輸時下年輕人，尤其見到「第1任連長」胡天雲，大夥兒都沒有忘記軍中的禮數。

89歲的胡天雲精神奕奕，說起話來中氣十足，他很快唸出1952年到1954年、1956年到1960年及1961年至1975年曾3度駐守金門，前後9年間，不僅曾參與修建金門中央公路，也曾在料羅灣執行搶灘任務，他說，此行最想再看一看當年的駐地料羅灣。

胡天雲說，823砲戰期間，金門漫天砲火，但讓他印象深刻的是，砲戰過後不久，時任小金門第9師師長的郝柏村用「二鍋頭」高粱酒犒勞海龍弟兄，胡天雲說，「師長的酒量不錯」。

縣府觀光處表示，蛙人前輩與家眷全團共215人，此行除前往大膽島，也將重回海龍營區等地參訪。老兵召集令獎勵計畫持續到12月25日，相關活動資訊請上金門觀光旅遊網查詢。