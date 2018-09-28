「綺綺貼圖」直衝LINE原創貼圖第一 30小時募到260萬

2018-09-28 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕患有先天性心臟病的可愛女孩「綺綺」，經歷了4次的心臟動刀，遺憾沒能撐過最後一次手術不幸過世。生前她曾向家人表示希望自己能像恐龍一樣勇敢又強壯。綺綺過世後，其父母將她之前畫的恐龍插圖製作成LINE貼圖上架，並表示要將貼圖所得捐給兒童心臟病基金會，讓綺綺遺愛人間。在貼圖上架後30小時，已經成功募得260萬元，基金會也表示要將這些錢用在患有嚴重心臟疾病的孩童身上。

根據《ETtoday健康雲》報導，透過台大醫院婦產科名醫施景中分享綺綺的故事後，讓不少網友深受感動，而綺綺的爸媽將她畫的恐龍插圖製成LINE貼圖「綺綺的恐龍綺想世界」販售，並將販售所得捐給兒童心臟病基金會，希望能夠幫助那些家境不優渥的病童，貼補開刀所需自費的醫材費用，也希望世人不要忘記自己乖巧可愛的女兒，透過貼圖讓她的善良繼續留存。

「綺綺的恐龍綺想世界」一上架就馬上衝到LINE原創貼圖的第一名，網友迴響非常熱烈。兒童心臟病基金會就在今天（28日）表示，貼圖上架後短短不到30個小時就成功募得超過260萬新台幣，基金會副執行長花玉娟表示，非常感謝善心民眾的支持，指出這筆錢將會是難得的大筆善款，日後也將會成立指定用途的專戶，將募得款項用於嚴重心臟病病童的醫療費用以及相關的急難救助，讓家中經濟狀況不好的病童得到更完善的照顧。

另外，今天傳出有不肖人士假意提供免費下載「綺綺的恐龍綺想世界」貼圖，實則要騙取LINE用戶的個資，花玉娟對此表示非常不可取，也希望外界要重視這種問題，不要利用人心的善良，並強調該貼圖只會在LINE官方網站以付費方式下載。