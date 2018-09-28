大樂透頭獎摃龜 中秋加碼開出13組100萬

2018-09-28 22:07

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚開獎的第107000082期大樂透，頭獎摃龜；中秋加碼獎項則開出13組100萬元，其中9組獨得，4組2注均分100萬元。台彩表示，由於100組100萬元還有4組無人中獎，下週二開獎的大樂透仍將加開9個號碼，對中其中6個就中100萬元獎項。

本期大樂透中獎號碼「01、02、07、20、27、37」，特別號「19」；中秋加碼獎號則是「03、05、18、22、24、28、36、43、47」。台彩表示，開出本期加開獎項的投注站中，不乏今年春節和中秋皆連莊開出大獎者，包括苗栗縣通霄鎮的「允贏彩券行」、高雄市苓雅區的「大興金香鋪」和高雄市阿蓮區「金蓮華彩券行」；位於台北市信義區的「新松豐彩券行」，則在中秋加碼期間兩度開出100萬獎項。

台彩表示，大樂透中秋加碼已開獎6期，目前已送出96組100萬元，共有114人幸運中獎，其中80人獨得100萬元，28人獲得50萬元，另外6人各分得33萬餘元；目前100組100萬元還有4組無人中獎，下週二開獎的大樂透仍將加開9個號碼，下週二大樂透仍將加開9個號碼。

另外，今晚開獎的第107000233期今彩539，中獎號碼「11、19、21、24、25」，頭獎摃龜。今晚開獎的第107000137期雙贏彩，中獎號碼「 01、02、04、05、06、08、10、11、15、16、20、21」，頭獎同樣摃龜。