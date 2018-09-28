「潭美」甩雨將緩和 下週東北風、熱低壓齊發

隨潭美颱風明下半天後將漸遠離，北部東北部降雨將逐漸趨緩。（取自氣象局網站）

2018-09-28 22:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨潭美颱風明下半天後將漸遠離，北部東北部降雨將逐漸趨緩，民眾可以把握週休降雨空檔安排活動。不過中央氣象局表示，後天至下週二將受東北風影響，清晨及夜晚低溫可能降至20度，且關島附近發展中的熱低壓恐成颱，下週二三就可能接近菲律賓一帶，氣象局將密切監控動態。

氣象局表示，受到潭美颱風外圍環流影響，明天上半天北部、東北部還是可能有陣雨，累積起來是有可能達到大雨或豪雨等級，花東同樣也可能有降雨狀況，但相對較少。不過下半天後隨潭美轉向朝日本前進，台灣天氣也會轉好，僅剩東南部及北部山區可能有零星降雨。

這樣的空檔大約有一天左右，氣象局說，後天晚間之後受到東北風增強影響，不僅北部、東半部迎風面又會轉變成有短暫陣雨的天氣型態，溫度也會下降，估計全台早晚都能感受到秋意，北部早晚低溫可能下探20度、中南部也只有21至23度，北部白天高溫大約28至29度，中南部還會有32度左右，要到下週三溫度才會略為回升，但幅度不大。

至於在關島附近的熱帶低壓，氣象局指出，其目前位置對於增強有利，所以繼續增強為颱風的可能性很大，路徑上則預計會一直沿著高壓邊緣走，也就是逐漸靠近台灣，到台灣附近可能會有路徑上的轉變，但目前還無法預料，至少要等到下週三才會比較明朗。