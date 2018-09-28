俄羅斯觀光首發踩線團抵台 明起展開7天環島行

來自海參崴的首發團7名團員28日晚間搭機抵台，觀光局派員在登機門口接機，並致贈「台灣喔熊」紀念品，讓到訪的業者相當開心。（記者朱沛雄攝）

2018-09-28 22:31

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為開拓觀光新市場，交通部觀光局與圓山飯店等國內業者合作，邀請4團俄羅斯業者及媒體團來台踩線，來自海參崴的首發團7名團員今晚搭機抵台，成員皆為當地旅行業者，觀光局派員在登機門口接機，並致贈「台灣喔熊」紀念品，讓到訪的業者相當開心。

觀光局表示，為把握外交部試辦俄羅斯民眾來台免簽措施良機，開發新興潛力市場，交通部觀光局與圓山飯店等國內業者合作，今晚起將陸續接待4團來自俄羅斯的業者及媒體，首發團來自海參崴，成員都是當地旅行業者。

觀光局人員說，今晚抵台的首發團明天起將展開為期7天的環島行，行程包括參訪獨特地質景觀的東北角海岸及擁有黃金沙灘的福隆、感受日月潭的湖光山色波光瀲灩、在高雄愛河畔悠閒漫步、擁抱海天一色的墾丁；走訪西半部後沿著東海岸迎向湛藍壯闊的太平洋及鬼斧神工的太魯閣，加上原住民部落文化展演、台灣的美食饗宴、登上101觀景台俯瞰都會台北等行程，集台灣海岸、沙灘、自然、人文、都會等豐富多樣風貌。