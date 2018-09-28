台新金董娘彭雪芬喜迎小孫女 宴請空手道選手掩不住喜悅

2018-09-28 21:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台新金控長期幫助南投縣旭光高中空手道隊，董事長吳東亮和妻子彭雪芬昨晚選在米其林餐廳請參加亞運的谷筱霜、許瑋寧、教練曾麗如，及獲總統教育獎的石政中和石愛琪等人，很少公開露面的彭雪芬，除鼓勵這群孩子，有能力時也要多做公益幫助別人，也忍不住分享當阿嬤的喜悅。

台新金控董事長吳東亮，被黃泰吉和廖德蘭教練無私的愛感動，從2006年就開始幫助旭光高中空手道隊，12年來不曾間斷。對表現優秀的隊員也從不吝於實質的獎勵，昨日吳東亮和太太彭雪芬作東在台北某家米其林星級餐廳，請谷筱霜等人吃牛排，並送給谷攸霜、許瑋寧和曾麗如1人1張台新信用卡，卡片額度可購買一支名牌新款手機，另送給今年總統教育獎得主石政中、石愛琪運動手表。

平時不常公開露面的彭雪芬，是1970年代的知名電影明星，和林青霞、呂秀齡被稱為電影圈三大女神，空手道隊的選手和年輕一輩教練只知她是董事長夫人，而不知她曾是電影明星，教練廖德蘭笑說：「全隊只有我和黃教練知道她曾是電影明星！可能這樣反而讓董事長夫人很自在！」。

彭雪芬對這群來自偏鄉的孩子非常喜愛，昨晚鼓勵這群孩子，以後有機會一定要多做公益，幫助別人，因為幫助別人後，獲得最大快樂的仍是自己。

彭雪芬昨晚也難掩剛又當阿嬤的喜悅，忍不住跟這群來自南投的選手、教練分享喜訊，教練黃泰吉說，吳家小孫女才出生幾天，可以感覺吳董夫婦當阿公和阿嬤非常開心，尤其是董娘彭雪芬很喜歡小朋友，一說到小孫女就滿臉的笑意。

教練黃泰吉透露，因為台新金控的鼓勵，空手道隊也組成「天使團」，每年有多次到安養機構為老人家服務，希望也能學習為老人家付出愛與關懷。