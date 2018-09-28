南鯤鯓廟「囝仔公」神誕日歡慶 明天「博杯賜福酒」

南鯤鯓廟萬善爺的神誕日是農曆8月24日，萬善爺愛看戲，今已有信眾在萬善堂廟埕搭建酬神戲棚，明天下午博杯送福酒。（記者楊金城攝）

2018-09-28 21:11

〔記者楊金城／台南報導〕北門南鯤鯓代天府的萬善爺（囝仔公）被譽為「台灣本土財神爺」，為慶祝萬善爺神誕日，明天（29日）下午1點起在南鯤鯓廟萬善堂將首辦「博杯賜福酒」活動，信眾不用添香油錢，只要博杯1個聖杯，就能帶回印有萬善爺福壽酒的1瓶台灣紅酒，限量500瓶。

南鯤鯓廟萬善爺的神誕日是農曆8月24日，萬善爺愛看戲，今天已有信眾在萬善堂廟埕搭建酬神戲棚，目前登記44棚布袋戲和歌仔戲陸續上演，酬謝囝仔公的庇佑，十分熱鬧。

俗稱「南鯤鯓廟」的北門南鯤鯓代天府，有「台灣王爺總廟」的稱譽，其實是由大廟「代天府」奉祀五王與小廟「萬善堂」奉祀萬善爺（囝仔公）組成。

相傳萬善爺生前是個小牧童，之後得地理成道，但約200年前和五府千歲為爭現址廟地，掀起「神鬼大戰」，最後由六甲赤山龍湖巖觀音佛祖調停，五王與萬善爺才共享人間香火，成為南鯤鯓廟史知名傳奇故事。南鯤鯓廟近些年尊稱萬善爺是本土財神爺，每年都有博發財金活動。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，萬善堂明天下午首辦博杯賜福酒活動，由玄燕電子公司捐贈500瓶萬善爺福壽酒為萬善爺祝壽，以感謝萬善爺多年來的庇佑讓生意一路平順，並藉博杯賜福酒，讓信眾也把萬善爺的祝福帶回家。

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