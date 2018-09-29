東港海濱國小祭孔 窗框「文昌筆」送學子

禮成後佾生通過明德門。（記者陳彥廷攝）

2018-09-29 00:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港鎮海濱國小是全台罕見內有孔廟的小學，昨天校方舉辦祭孔典禮，36名學生依古禮，除佾生古裝造型，手持著翟（鳥羽）與籥（如笛子的管樂器），以六佾舞向孔子表達敬意，場面莊重，校方並在千年傳統中力求突破，結合明年將來到東港舉辦的台灣燈會，以佾生為主題打造1:1的佾生造型花燈，維妙維肖非常吸睛；而原本將被丟棄的舊校舍台灣檜木窗框，校方創造新生命車削成「文昌筆」分贈給佾生，就盼學子能「開啟智慧」。

28日為孔子誕辰2568週年，東港孔廟的祭孔典禮由鎮長徐志雄擔任正獻官，鎮代表主席陳春朝擔任糾儀官，縣長參選人蘇清泉、縣議員林蔡鳳梅、各級民代及縣內部分學校的校長到場擔任陪祭官，校方更出動36名在校生、國中「校友」任佾生，「釋奠」開始後，以「咸和之曲」迎神（孔子神靈降臨）。

正獻官徐志雄上香、進饌的同時，佾生舞起六佾舞，隨後全體參禮人員並向至聖先師神像行三鞠躬禮，徐志雄恭讀祝文，佾生接續念出禮記「禮運大同篇」經文，隨後徐志雄並為今年新增的智慧椅及文昌筆揭幕、啟用，並致贈36枝文昌筆予佾生，在飲福受胙、捧祝帛詣燎所後，參禮人員「望燎」，典禮圓滿完成。

徐志雄說，海濱國小雖然學生不多，但校內的孔廟卻是獨具特色，加上校方力保教師節祭孔的傳統不墜，反而成為東港的特色祭典，加上東港在地知名木雕大師許萬利特別為長達69公分的文昌筆刻上「海濱國小祭孔典禮文昌筆」加持，在結合智慧椅後，未來將成為考季時的熱門參拜景點。

海濱國小校內孔廟原為日本神社，國民政府來台後欲撤除日本象徵，但拆除過程中卻意外不順利，直到請來孔子神像後好似有「鎮殿」效果，至今平安。校方六佾舞祭孔已成地方特色，海濱國小校長趙鍚清說，為感謝孔子制禮作樂，傳揚儒家道統，於「至聖先師」孔子的誕辰以古禮向其表達敬意。

千年傳統中也出現新突破，趙鍚清說，校方結合祭孔特色和台灣燈會，打造1:1比例、約170公分高的佾生造型大型花燈，為首度來屏東的台灣燈會暖身，而校舍耐震補強工程施工拆除的窗框為台灣檜木，丟棄非常可惜，在經過教育部計畫購置木工車床，車削成文昌筆分送給佾生，期許學子開竅，也打造「智慧椅」，盼學子「智慧開啟」。

東港海濱國小昨天舉辦祭孔典禮，以六佾舞古禮敬孔。（記者陳彥廷攝）

東港海濱國小祭孔典禮。（記者陳彥廷攝）

校方把用舊窗框車削成的文昌筆分送給學子。（記者陳彥廷攝）

東港海濱國小昨天舉辦祭孔典禮，以學校特色所打造的「佾生」大型花燈也首度亮相。（記者陳彥廷攝）

校方精心打造「智慧椅」。（記者陳彥廷攝）