2018曬曬教師節 北車大廳變身大型教室

教育部長葉俊榮28日出席曬曬教師節活動。（記者張嘉明攝）

2018-09-28 20:42

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是教師節，教育部委託台灣家長教育聯盟在台北車站的中央大廳舉辦「2018曬曬教師節」慶祝活動，教育部長葉俊榮親出席表達對老師們的謝意，活動將車站大廳改造成大型教室，搭配布置懷舊課桌椅、講台、展示黑板、氣球等，邀請大小朋友到現場的黑板塗鴉、留言、拍照打卡，或寫下與老師之間溫馨、有趣的小故事，透過直播留言牆即時播放，讓民眾對老師的感謝能限時專送。

台家盟理事長謝國清表示，「曬曬教師節」活動為鼓勵民眾勇敢曬出師生之間愛的小故事，今晚也舉辦「同學會」，參與民眾邀請畢業多年的老同學們一起重聚，以8位學生和1位老師為一組，10組老同學一起享用「營養晚餐」。「敬師賀卡」及「創意黑板畫」得獎作品將印製為今年的教師節賀卡，提供全國學校使用，而「創意黑板畫」獲獎者，除了頒贈獎狀、獎金外，也安排專業的拍攝團隊，完整記錄下作畫的過程。

今晚並安排播放「謝師影片」以傳達老師平日的辛勞，例如位在偏鄉大坪國小老師何健誼就開玩笑地說，偏鄉雖然好山、好水，但也好無聊，「不過比起都市學校，偏鄉小學則多了一份濃濃的人情味」。而南寮國小特教老師邱佳寧則表示，當初會投身特教老師，是因為家裡長輩認為，「老師」是一份神聖的工作，又能兼顧家庭，但過程並非如此容易，因為自己每天把所有的時間都給了學生，甚至她說，「一旦當了老師，影響了一個孩子，改變了一個家庭，讓孩子成長變好，那種成就感，會讓你一直一直想付出下去」。

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