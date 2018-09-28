潭美颱風外圍環流影響 明天北台灣慎防豪、大雨

受到颱風外圍環流及東北風影響，明天上半天北部及東北部降雨情況明顯，要留意豪、大雨。（資料照）

2018-09-28 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）天持續受颱風外圍環流影響，北部及東北部降雨情況明顯，體感溫度涼冷，其他地方則為多雲到晴，午後降雨機率逐漸降低，山區有局部短暫陣雨；此外，各沿海風浪強，提醒民眾非必要請避免到海邊活動。

中央氣象局預報，明天上半天北部及東北部雨勢明顯、降雨時間長，新竹以北及宜蘭局部地區累積雨量恐達大雨等級，基隆北海岸及新竹以北山區也有局部豪雨發生的機率，北台灣民眾須多加留意；其他地方維持多雲到晴，到了午後「潭美」颱風將加速朝東北方遠離，雨勢趨緩，山區則為局部短暫陣雨的天氣型態。

第24號颱風「潭美」今天下午2點位於台北東南東方640公里海面上，明、後天會逐漸加速往琉球群島、日本方向前進，提醒規劃到當地的民眾多留意航班資訊。

氣溫方面，明天北部及東北部感受偏涼，高溫約26至28度，其他地方則是31至33度，民眾南來北往須留意溫度差異。

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣、屏東縣、金門縣及澎湖縣呈過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害；基隆市、台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣呈中量級；其他區域皆呈高量級。

空氣品質方面，明天雲嘉南為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」等級。

另外，氣象局也提醒，明天台灣附近各沿海風浪大，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖恐有長浪發生，其他各沿海（含澎湖及金門）亦有較大風浪，請民眾非必要暫勿前往海邊。