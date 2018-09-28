不要再問了！彰化祭孔不再拔智慧毛 但有送「這個」…

彰化祭孔已改為素太牢。（記者劉曉欣翻攝）

2018-09-28 20:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是教師節，也是孔子誕辰，傳統祭孔的重頭戲就是「拔智慧毛」，彰化孔廟隨著時代潮流也跟著改變，把祭祭祀中所用之牛豬羊祭品的「太牢」，改成「素太牢」；原有的拔智慧毛，也直接發智慧糕！

彰化縣各界紀念大成至聖先師孔子2568週年誕辰釋奠典禮，今天在彰化孔廟舉行，由縣長魏明谷擔任正獻官，彰化藝術高中學生獻上六佾舞。

縣政民政處說，已經多年都沒有拔智慧毛，「素太牢」在儀式結束後，也會分切分送民眾，口感比較接近「鳳片糕」；另外也準備了增長智慧的「及第智慧糕」讓民眾長智慧，智慧糕口感是綠豆糕，兩者所有不同。

鹿港攝影工作者鐘清溪今天也在個人臉書貼出4、50年前的彰化祭孔大典照片，令所有人都非常懷念早年拔智慧毛的年代。鐘清溪說，當年所有的人都搶著拔智慧毛，學生全都搶成一團！

彰化祭孔六佾舞服裝，跟早年並不相同。（記者劉曉欣翻攝）

鹿港攝影工作者鐘清溪今天在個人臉書貼出4、50年前人人搶著拔智慧毛的老照片。（鐘清溪提供）

鹿港攝影工作者鐘清溪今天在個人臉書貼出4、50年前人人搶著拔智慧毛的老照片。（鐘清溪提供）

鹿港攝影工作者鐘清溪今天在個人臉書貼出4、50年前人人搶著拔智慧毛的老照片。（鐘清溪提供）

鹿港攝影工作者鐘清溪今天在個人臉書貼出4、50年前的祭孔大典照片。（鐘清溪提供）

鹿港攝影工作者鐘清溪今天在個人臉書貼出4、50年前獻六佾舞的學生老照片。（鐘清溪提供）