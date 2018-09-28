山友獨攀易生危險 投縣議員建議修法禁止

葉姓山友獨攀中央山脈南三段落跑事件，引發關注，南投縣議員張志銘建議對於某些山域應嚴禁獨攀。（南投縣消防局提供）

2018-09-28 19:59

〔記者張協昇／南投報導〕葉姓山友獨攀中央山脈南三段落跑事件，浪費救災資源，引發各界關注，南投縣議員張志銘28日在議會質詢時表示，鑑於山友獨攀易發生危險，縣府應在南投縣登山活動管理自治條例中規定，對於攀登某些山域，應結伴同行，嚴禁獨攀，且登山保險應納入搜救給付，讓登山客一旦需要被救援時，負擔得起搜救費用。

而針對葉姓山友落跑事件，害7名負責救援的消防人員受困狂風暴雨的山區，甚至一度留下遺言，議員蕭志全也要求消防局對外說明整個事件經過，不要讓冒著生命危險救援的消防弟兄受到委屈，影響士氣。

南投縣政府消防局長林聰吉表示，今年7月迄今南投縣共有7起山難救援事件，且從過去許多案例顯示，獨攀確實較容易發生危險，對於張議員建議在登山自治條例中規範登山不獨攀及登山保險納入搜救給付，是很好的建議，但因事涉登山者權益及相關法令，會再研議及向中央反映，至於葉姓山友救援事件，消防局第3大隊已對外說明，透過媒體報導後，相信外界應該都已了解同仁在此次救援的艱辛過程，不會讓同仁受到委屈。