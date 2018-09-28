再見！高雄百年臨港線開出末班車 正式走入歷史

上百位鐵道迷與民眾在沿路各個平交道以相機記錄這歷史的一刻。（記者張忠義攝）

2018-09-28 19:07

〔記者張忠義／高雄報導〕配合高雄鐵路地下化工程，穿梭高雄市區超過百年歷史的臨港線鐵路，今天下午4點48分開出最後一班列車後，正式走入歷史，不少鐵道迷也都趕來現場拍照送別。

高雄臨港線鐵路從高雄港車站至高雄車站，途經前鎮車場，曾讓南部新興製糖工廠所需大量機械得以順利卸載，是連接港口與縱貫鐵路的重要支線，風光一時，但也同時造成市區多處平交道；隨著產業轉型及都市擴張，臨港線的角色逐漸被淘汰。

隨著高雄鐵路地下化將在10月通車，高雄臨港線今天下午4點48分將開出末班車，此後火車通過高雄市區的特殊風景也將走入歷史，讓許多鐵道迷不捨，當末班車駛過凱旋與武昌路口平交道時，路過騎士眼見大批民眾在平交道拍攝最後一班列車，乾脆也停在車道上目送末班車經過。

當末班車駛過凱旋與武昌路口平交道時，路過騎士眼見大批民眾在平交道拍攝最後一班列車，乾脆也停在車道上目送末班車經過。（記者張忠義攝）

再會了，高雄臨港線的末班車，今天傍晚開出最後一班列車後，正式走入歷史。（記者張忠義攝）

以後火車經過市區這種畫面看不到了。（記者張忠義攝）

高雄臨港線的末班車，今天傍晚開出最後一班列車後，正式走入歷史。（記者張忠義攝）

為了配合高雄鐵路地下化工程10月啟用，超過百年歷史的高雄臨港線鐵路，今天傍晚正式走入歷史。（記者張忠義攝）