健保總額首度突破7千億 C肝新藥經費增更多人受惠

C肝口服新藥去年有條件納入健保給付。（資料照）

2018-09-28 18:20

〔記者林惠琴／台北報導〕明年健保總額協商會議歷經約14小時討論後，最終達成共識是近7140億元，首度突破7千億大關，較今年成長4.217%，待衛福部核定後實施。其中，C肝口服新藥新增2.32億元，且衛福部尚有再增最高13.7億元的空間，金額最高上看約62億元，有機會再放寬條件、增加名額，讓更多患者受惠。

我國健保採取總額支付制度，以人口與醫療服務成本、服務量等多種因素估計，由行政院核定隔年總額可成長範圍，再由健保會於每年9月左右邀集付費者、醫事服務提供者等各界代表協商，確認醫療費用給付上限。

健保會執秘周淑婉表示，明年健保總額協商結果為7139.78億元，較今年的6853億元成長4.217%，醫院、西醫基層、牙醫、中醫各部門總額分別約4909.99億元、1392.24億元、450.17億元、259.18億元，成長率為4.428%、4.067%、3.433%、4.429%，其他預算編列128.21億元。

周淑婉指出，明年新藥、新科技編列約30.7億元，外界關注的癌症免疫療法也包含其中，以減少民眾自付費用的負擔。

C肝口服新藥也新增2.32億元，且行政院核定明年健保總額成長率為2.516%至4.5%時，提及額外增列C肝口服新藥費用，成長率上限可調至4.7%。周淑婉解釋，也就是除了會議中已達成共識的2.32億元外，C肝口服新藥尚有0.2%的成長空間、約13.7億元，若以今年46億元計算，明年經費最高可達到62.02億元，但仍得視衛福部最終核定結果而定。

健保署副署長蔡淑鈴指出，若是核定結果確定C肝口服新藥經費大增，不排除將會先與藥廠議價，希望能夠再壓低價格，接著再討論放寬適用條件，讓更多患者受惠。

另外，在落實分級醫療方面，也編列30.13億元用於強化基層照護能力、鼓勵醫療院所轉診等事宜，且將「牙周病統合照護計畫」導入一般服務，編列28.08億元，以提升全民口腔健康，另新增預算5億元用於提升居家醫療照護服務。