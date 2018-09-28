花300萬修復 新豐紅樹林又2座木造涼亭遭燒毀

新竹縣新豐紅樹林木造涼亭焚毀斥資300萬元修復；沒想到，另2座涼亭3度慘遭祝融之災，目前局部封閉，縣府準備再花100萬元辦理緊急修復。（記者廖雪茹攝）

2018-09-28 18:10

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣熱門景點新豐紅樹林，去年8月底一座木造涼亭疑遭縱火焚毀，縣府斥資300萬元按原貌修復；沒想到，近3個月來3度慘遭祝融之災，目前局部封閉禁止進入，縣府準備再花100萬元辦理緊急修復，預計10月中、下旬完工，警方也將加強巡邏。

新豐鄉公所表示，位在新豐溪出海口的紅樹林，林相茂密完整，是北台灣唯一可以同時觀賞水筆仔、海茄苳混生的紅樹林生態園區，深具保護價值。紅毛港遊憩區經由跨橋，來到宛如綠色隧道的紅樹林木棧道，延伸5座木造觀景涼亭和4座平台，方便遊客深入觀察紅樹林生態和濕地生物。

紅樹林一座木造涼亭在去年8月底疑遭縱火焚燬後，縣府斥資300萬元修復；沒想到，今年7月5日、8月17日、以及9月15日，另外2座木造涼亭陸續遭焚毀，其中1座2層樓涼亭燒了2處大洞，地方研判可能是有人在2樓烤肉，不慎燒掉地板，殘火灰燼掉落1樓，造成1樓地板和欄杆也跟著起火。

也有傳言焚毀處是垃圾桶的位置，懷疑有人蓄意縱火；但新豐鄉公所表示，涼亭都未放置垃圾桶。礙於周邊無監視器，欲揪出凶手有困難， 一旦查獲，可依毀損公物求償，同時依公共危險罪移送法辦。

由於紅樹林遊客如織，新豐鄉公所接獲不少民眾陳情，抱怨破壞者沒有公德心，讓遊客好失望。涼亭慘遭火舌後，現場圍設警戒措施，局部管制損壞段通行。

縣府交通旅遊處表示，為維護觀光品質，已請開口契約的廠商進場搶修，概估工程費約100萬元；由於大型機具無法進入木棧道，只能以人力拆卸、搬運，加上近日天候不佳，預計2、3週後才能修復完成，再移交新豐鄉公所維護管理。

另農業處爭取前瞻基礎建設計畫經費，其中濕地生態環境教育展示設施工程，預定今年底動工，也將協助修繕紅樹林涼亭、木棧道因年久失修而腐朽的部分，以維護遊客安全。

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新竹縣政府去年斥資300萬元按原貌修復的紅樹林木造涼亭。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐紅樹林木造涼亭焚毀斥資300萬元修復；沒想到，另2座涼亭3度慘遭祝融之災，目前局部封閉，縣府準備再花100萬元辦理緊急修復。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐紅樹林木造涼亭焚毀斥資300萬元修復；沒想到，另2座涼亭3度慘遭祝融之災，目前局部封閉，縣府準備再花100萬元辦理緊急修復。（記者廖雪茹攝）

新豐紅樹林1座2層樓涼亭被燒了2處大洞，地方研判疑似有人在2樓烤肉燒掉地板，殘火灰燼連帶1樓地板和欄杆也跟著起火。（記者廖雪茹攝）

新豐紅樹林1座2層樓涼亭被燒了2處大洞，地方研判疑似有人在2樓烤肉燒掉地板，殘火灰燼連帶1樓地板和欄杆也跟著起火。（記者廖雪茹攝）

新豐紅樹林木造涼亭近3個月陸續遭祝融之災，地方痛批沒有公德心。（記者廖雪茹攝）