僑泰高中學生感謝師恩 在老師打卡處大喊教師節快樂

2018-09-28 23:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是教師節，為表達對老師感謝，僑泰高中的學生們，在老師到學校打卡時，對老師喊教師節快樂，還陪每一位老師們走一段紅毯，再獻上一顆紅紅的蘋果、一瓶沁心的飲料，讓老師又驚又喜。

僑泰高中學務處學生自治會規劃的謝師活動，今年為了讓每一位老師感受到意外的驚喜，同學們一大早便在人事室刷卡處，安排了歡迎感恩儀式，在老師們刷卡，對老師大喊「老師教師節快樂」、「祝老師幸福又健康」等溫暖的話語。

此外，還陪著老師們走過紅毯，再獻上一顆紅紅的蘋果、一瓶沁心的飲料，老師接受學生獻上的敬師禮，都樂得都合不攏嘴，心中感受到滿滿的愛。

此外，僑泰高中早在教師教之前，就安排學生致贈老師大賀卡，今天更是大搞驚喜活動，讓平時辛苦的老師，過了一個不一樣的教師節。

參與獻禮的陳姓同學表示，向老師祝福教師節，能夠把愛說出來，讓自己也很開心，會更認真來讀書報答師恩。

僑泰高中表示，今年度台中市品德標竿典範學校評比，在班級經營類年度標竿教師，僑泰高中有許秀萍及鄭美蕙獲金質獎；魏伶如獲銀質獎。余俊昌老師獲得107年第7屆教育大愛菁師獎。

而日前舉辦頒獎典禮的107年度全國Super教師獎，該校王盈之老師更榮獲高中職組的首獎頭銜。