國慶大會重頭戲搶先看 憲兵重型機車隊帥氣亮相

憲兵202指揮部快速反應連重型機車的隊形整齊劃一。（記者周敏鴻攝）

2018-09-28 20:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國防部支援今年國慶大會活動的示範樂隊暨三軍樂儀隊、憲兵202指揮部快速反應連等單位，今天下午冒著雨勢預演校閱，官士兵與學生們用高超技術，展現整齊劃一的精彩表演，贏得掌聲不斷。

國防部支援國慶大會活動的單位，包括示範樂隊暨三軍樂儀隊、憲兵202指揮部快速反應連、國防大學學生合唱團、陸軍專科學校鼓號樂旗隊等，下午齊聚桃園市龜山區憲兵205指揮部慧敏營區進行預演。

率先登場的是示範樂隊暨三軍樂儀隊，儀隊在樂隊的輕快樂聲中，不斷精準走位、變換隊形，讓人目不暇給，展現出的雙人對拋、1080度拋槍等複雜槍法動作，更不時引來驚呼連連。

憲兵202指揮部快速反應連的54輛重型機車接著操演，車隊用雙十隊、風車、同心圓、環環相扣、勝利的火花等隊形，慶祝中華民國生日快樂，還有高難度的同向同邊、同向交錯、對向交錯等動態隊形演出，讓外界見證了車隊成員們平日扎實的訓練。

國防大學合唱團領唱國歌、陸軍專科學校鼓號樂旗隊展現青春洋溢的活力表演，也將讓國慶大會活動增色許多，國防部人員說，雖然預演校閱的過程中，發生儀隊掉槍等小失誤，但距離國慶日還有時間，參演成員們將會持續努力，修正失誤，務期在國慶大會活動上能完美演出。

憲兵202指揮部快速反應連的重型機車車隊變換多項花式隊形。（記者周敏鴻攝）