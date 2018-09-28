玉山菊元合奏團 9月底巡迴7縣市演出

2018-09-28 20:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕「玉山菊元合奏團」融合台灣古典樂團、原住民文化與日本書道的創新表演形式，帶給民眾更豐富的聆賞樂趣，將於9月底巡迴台灣的台北市、新北市、台中市、雲林縣、台南市、台東縣和花蓮縣7 個縣市演出，表演活動為公益演出，邀請各地民眾參觀。

「玉山菊元合奏團」創辦人承澐說，合奏團曾於2016年與日本國寶級的書道家上平梅径首度展開台日共創藝術文化交流「藝起讓世界看見台灣之美」，透過音樂與書道結合共創藝術，獲得熱烈迴響，今年則以「2018玉山菊元SHOW台灣」擇定台灣知名景點展演。

承澐說，演出的形式由上平梅径配合合奏團的音樂與原住民傌儷芭里文化藝術團表演，即席揮毫，上平梅径曾於2016年G7七大工業團會議時受邀演出，這次由上平梅径與兒子上平侑輝共同演出，「玉山菊元合奏團」的成員均為國內的年輕演奏家，平時各有教職或工作，不定期到各級學校或矯正機關公益演出，大家都希望能多關懷偏鄉地區的弱勢兒童及青少年。

活動時程為9月29日15時在台北市關渡宮，9月30日15時30分在台中市道禾六藝文化館，10月1日晚19時在雲林縣北港朝天宮，10月2日晚上19 時在台南市吳園藝文中心， 10月4日上午10時30分在台東縣桃源國小，10月5日上午10時30分在花蓮縣萬榮國小、晚上19時在東大門夜市、10月6日上午10時30分在林田山文化園區，10月7日下午15時在新北市三峽清水祖師廟廣場，活動聯絡人蔡小姐0926283131。