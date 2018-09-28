客運業鬆綁7休1有譜 最多可連上10天班

2018-09-28 18:01

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕公路客運、市區客運鬆綁7休1有譜，勞資雙方對放寬至最多11休1有共識，也就是最多上班10天後，一定要休假1天。交通部公路總局今邀集客運相關公工會，討論特定條件下可調整例假，放寬7休1規定，勞資雙方都認同國定假日民眾會有返鄉需求，可依照連假天數去調整7休1，可依照假期天數前後再各加1天，但最多不超過11休1需求。交通部公路總局表示，預計10月就可將會議紀錄報給交通部。

中華民國汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，原本運輸業碰上連續假期時，假期是可以挪移，可從7休1改成14休2，但現在無法挪移時，碰到相關年節疏運時都會產生困擾，因此，公總今天才再招開這個會議進行討論。這個案子經過充分討論後，已有相關共識，以明年春節9天假為例，因為假期前1天先返鄉旅客非常多，收假後1天應該也不少，縱然是9天假期，前後也應該加1天，變成可以11休1；期盼公總盡快把會議紀錄報交通部轉勞動部，畢竟法制作業還是需要一段時間，希望明年春節就能上路實施。

謝界田說，政府這個機制是不希望有超時，因為超時就涉及安全，一部車子裡面載這麼多旅客，公會這邊原則上一定會把關，若各客運公司沒有經過與企業工會或勞資協議，就無法享受連假最多可11休1的時間彈性。另外，若已經有彈性業者還有違規情況，公會將會提出將該公司排除可挪移例假的例外當中。

至於雙北每年清明為疏運加開的掃墓公車，或是台灣燈會、未來台中花博等活動，謝界田表示，客運業為疏運有加開需求時，也應該要納入可放寬7休1的節日當中，但原則上仍應該上班10天至少休1天，駕駛放假時間絕對不能減少。

台灣汽車客運產業工會理事張立宗表示，因為大眾便利性的帽子已經戴上來，我們拆不掉也無法去抵抗，所以同意節日有條件可以適度去放寬；但應該會是明年春節先以試辦方式，看看資方配套措施是否能做得到，有無其他不良反應等，若都可以才去進行修法動作。