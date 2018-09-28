亞泥礦場轉型「生態博物館」 原轉會16位委員支持

蔡英文總統今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，與會的原轉會委員帖喇．尤道提案主張將亞泥新城山礦場（見圖）轉型為「生態博物館」，獲在場15位委員連署支持。（資料照）

2018-09-28 18:11

〔記者李欣芳／台北報導〕亞泥採礦引發環保的爭議各方高度關注，蔡英文總統今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，與會的原轉會委員帖喇．尤道提案主張將亞泥新城山礦場轉型為「生態博物館」，獲在場15位委員連署支持。

總統府原轉會今年3月在花蓮縣秀林鄉玻士岸部落召開「亞泥新城山礦場採礦案協商會議」，邀請政府、部落與亞泥公司3方代表參加，首度舉行亞泥案3方會談。

帖喇．尤道說，亞泥案已召開過兩次3方會談，也成立真相調查工作小組與居住安全的工作小組來執行，11月初將再度召開居住安全的工作小組會議，3方將專案討論「亞泥礦場轉型計畫」，他今天提案要將亞泥新城山礦場轉型為「生態博物館」，是根據9月12日太魯閣原轉會諮詢會議中由部落會議主席提出，他在今天正式提案，獲得在座的15位委員正式連署。

蔡總統說，她非常肯定亞泥案開啟對話協商的基礎，未來將繼續協商，盼找出各方都可以一起推動的共識。

蔡總統今天在會議一開始致詞指出，過去2年來通過了「原住民族語言發展法」、開辦原住民族廣播電台，但是否充分回應族人需求，仍需聽在場委員的意見，她說，轉型正義是要還原真相、討論原住民族受到壓抑的歷史，轉型正義是要給下一代更好的未來，請大家一起思考台灣社會為何要落實轉型正義。