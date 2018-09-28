「苗栗縣醫療健康園區」促參前置作業決標 10月中啟動

2018-09-28 19:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕遠雄集團興辦、位於苗栗縣後龍鎮的「健康生活園區BOO案」胎死腹中後，苗栗縣政府重起爐灶，改推「苗栗縣衛生醫療健康園區」BOT案，8月獲財政補助128萬元辦理促進民間參與前置作業，本月已決標，相關作業將於10月中啟動。

苗栗縣政府衛生局說，縣民對於醫療健康園區期盼已久，若能成真，對縣民醫療健康也多一份保障。而促進民間參與前置作業決標後，將由得標廠商邀集醫療中心等對象，說明促參案相關內容。

縣府說，衛生局評估苗栗縣比較需求心臟外科、神經外科、婦產科、小兒科與急重症治療與重大創傷醫療等科別，屆時也會向有意願投入促參計畫的對象說明。

另外，苗栗縣政府衛生局指出，屆時也會指出可提供多少土地使用面積、簽約期限、縣府如何收取權利金與廠商退場機制等，互相交流意見，期待讓「苗栗縣衛生醫療健康園區」能早日啟動。

遠雄集團原本申請在後龍鎮國有財產署所有的20.6公頃土地興辦「健康生活園區BOO案」，讓苗栗鄉親開心終於有急重症醫院進駐，但遠雄集團後來申請解約，更向內政部申請停止興辦事業計畫，讓整個計畫泡湯。

苗栗縣政府改推動「苗栗縣衛生醫療健康園區計畫」，通過可行性評估，向行政院申請撥用土地也成功。