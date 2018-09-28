打死虎頭蜂同伴會「復仇」？ 專家這樣說

近期全台紛傳虎頭蜂傷人，但專家認為，虎頭蜂在未受騷擾的情況下，應不會群體攻擊，甚至出現復仇行為。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-28 17:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來全台各地紛傳虎頭蜂傷人，就連北一女校園也有虎頭蜂進入教室螫人，肇因則是教室電扇打死「同伴」蜜蜂，才引起虎頭蜂「復仇」，惟農委會林業試驗所蜂類專家陸聲山表示，虎頭蜂是社會性的昆蟲，雖然受到騷擾或威脅會群體反擊，但若是因為1隻蜂被電扇打死，而引起蜂群攻擊，恐怕是言過其實。

近期南投知名風景區如日月潭、信義鄉，也接連傳出虎頭蜂螫人，甚至在潭區伊達邵地區的高大樹上，也有1個虎頭蜂巢，日管處為此還找來捕蜂人士處理，惟因蜂巢距離地面相當遠，不會影響到附近民眾，因此最後決定暫不移除，待冬天再讓蜂群自行離巢。

陸聲山表示，虎頭蜂雖有風險，但民眾只要多注意與了解習性，與人類之間仍可相安無事，只要不干擾到蜂群的領域，並不會主動攻擊人，除非是警戒蜂螫咬入侵者，散發出費洛蒙，引起蜂巢的蜂群注意，才會群起攻之，但這卻與「復仇」未有太大關連，有關校園蜂螫事件，還須進一步探詢原因。

針對位於高處的虎頭蜂巢，只要評估沒有太大威脅，就沒有必要移除，若貿然移除驚擾到蜂群，反而是增加被蜂群攻擊的風險。