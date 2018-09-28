漾藝博駁二開展 新媒體作品搶眼

高雄漾藝術博覽會28日至30日在駁二藝術特區登場。（記者黃佳琳攝）

2018-09-28 17:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄漾藝術博覽會今年邁入第4年舉辦，是台灣唯一針對40歲以下、無畫廊經紀約的藝術家建立的展售平台，28日至30日在駁二藝術特區登場。

今年除了過去有的「藝術特展區」及「藝術新銳區」兩大展區外，特別規劃「Bling Young新媒體藝術區」，三大主題區共匯聚45位藝術家參展，展出超過300件作品。

文化局長尹立表示，為了扶植年輕藝術家，高雄漾藝術博覽會讓青年藝術家可以透過這個展售平台直接面對市場，4年來已經累積超過200位年輕藝術家在漾藝博綻放能量，不僅作品成功銷售，更希望透過漾藝博媒合畫廊與藝術新秀，讓藝術家可以找到屬於自己的「伯樂」畫廊。

今年特別規劃的「Bling Young新媒體藝術區」，展出5位藝術家共21件有趣的互動作品，不同於一般常見的平面繪畫作品，卻令人眼前一亮，更具創新精神。

其中，蔡尚孚的「待」裝置，以4根手指頭的動力裝置，呈現了一般人在等待的時候，忍不住用手指頭循環敲擊桌面的不耐；洪譽豪的「遷移者」則浮空投影出流動攤販疏離聚合，以及街區中的市井情感。

新媒體作品在往常的漾藝博經驗中，銷售的成績往往不如平面繪畫或是立體雕塑，但卻充滿新意，為了更能發揚漾藝博的精神，這次特別新闢成區，讓民眾更能了解藝術市場中多元面貌。