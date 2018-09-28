300年老茄苳「夫妻樹」下 烏日前竹里整修廣場啟用

讓300年老茄苳樹下有更多人前往休憩，烏日前竹里展開修建茄苳夫妻老樹的休閒廣場，今舉行啟用儀式。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-28 17:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日前竹里勤農巷有2株300年的茄苳老樹，被當地里民被為「夫妻樹」，兩位老夫妻雖已是市府認證的老樹，但前面的空地過去一直髒亂不堪，烏日區公所與前竹里長林東潭合作，將空地進行整修改建，成為一個廣場，今天正式啟用。

今天的啟用儀式市議員吳瓊華、烏日區長林峰輝等地方人士都熱情參與，還為老樹繫上紅彩帶。

茄苳老樹位在勤農巷旁，前面有一塊空地，後方有一整片的稻田，是一處乘涼泡茶聊天的好去處，因為是夫妻樹，當地的耆老們都認為此樹會庇蔭後代子孫，但過去因都未整理，導致空地雜草垃圾一堆，因此里民都不太愛前往。

前竹里長林東潭表示，由於該區明年將展開區段徵收，他擔心2棵老樹的未來，因此102年向市府申請為老樹通過，對老樹的保護將更有保障。

由於兩株茄冬老樹的樹齡達300年，一株可結果實，一株無法結果實，因此里民便稱兩株老茄苳樹為夫妻樹。

林東潭指出，為了整修茄苳樹的空地，讓更多的里民前往休憩，向公所申請經費補助，要改建為休閒廣場，由於該空地有部份是私有地，因此他花了一年的時間在進行協調，獲得地主同意後才能施工，整個廣場約100坪，上個月完工，今天舉行啟用儀式。

由於兩株茄苳樹年齡達300年，尤其是母茄冬樹，整個樹幅相當大，幾乎整個廣場就在她的樹幅下，也因此即使今天的天氣超熱，但是根本不必搭篷子，眾人就直接在樹下活動喝茶，唱卡拉ok、聊天，完全用不到扇子，里民們真的非常悠閒。

此外，前竹里還在老樹前立下老樹的沿革碑，讓年輕人跟著長輩乘涼時，也能看一看茄苳老樹的歷史。

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