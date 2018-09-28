住家或農用水井 林佳龍：不收規費

2018-09-28 16:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕水井申報納管需繳納水權規費，市議員吳敏濟今日在議會說，坊間謠傳市長連任後將開始收費，要求市長承諾不收費。市長林佳龍答詢表示，針對水井納管的農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水，在他任內都不收取水權規費，請民眾放心。

市議員吳敏濟在市政總質詢指出，中央推動水井納管並收費的政策，由於大安區過去自來水不普及，部分農田也不在灌溉水路上，導致當地民眾必須挖水井抽水，因此收取水權規費不合理。

吳敏濟說，雖然市長林佳龍已承諾農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水不會收費，但最近有人卻在大安區等地散佈謠言，指出明年8月就會收取水權規費，甚至還說收到通知單，這是惡質的選舉文化，要求市長承諾不收費，也呼籲有心人士不要再散佈謠言。

林佳龍答詢時再度承諾，在他任內不會向農民的灌溉用水，及無法接管自來水的家用給水收取費用，這項政策中央也已經宣布，市府會考量民眾用水需求，並免於衝擊產業，他向市民掛保證，在議會發言也會有紀錄。

市府水利局長周廷彰表示，地下水資源珍貴，地下水並非不能使用，而是必須合理使用，因此市府會保障農民用水的權益，同時遏止地層下陷，希望避免類似南部超抽地下水導致地層下陷的狀況，市府也已向中央反映修正規定，讓各界可以合理使用地下水，而水利署也正修訂相關法定中。