志願役不用再數饅頭 退將：國防組織的惡夢

今年6月立法院通過志願役「退場機制」，軍士官任官服役滿1年以上，如果無續服意願，只要賠款就能提前退伍。（資料照）

2018-09-28 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月立法院通過陸海空軍軍官士官服役條例修正案，也通過志願役「退場機制」，軍士官任官服役滿1年以上，如果無續服意願，只要賠款就能提前退伍。前陸軍少將旅長就表示，志願役不必再數饅頭，對某些基層軍士官是福音，但卻是國防組織的惡夢。

前陸軍542旅長于北辰今天在臉書發文表示，過去軍校畢業的軍官受「軍官士官服役條例」規範，有最基本的10年服役年限，沒達門檻是不能申請退伍，因此才會有「數饅頭」形容役期的比喻。不過在6月「軍官士官服役條例」新法公布後，退伍事由刪除了軍官、士官不能提早申請退伍的鐵律，「也就是說不必再『數饅頭』了。」

于北辰認為，不必再數饅頭對某些基層軍士官而言是福音，但對整體國防組織而言卻是惡夢。因為以後年輕軍士官不必扛著「最少服役年限」限制，他們只要服役滿1年隨時可以遞退伍申請表，告訴長官「我不幹了！」

于北辰表示，目前募兵成效不理想，若再加上基層軍士官可自由申請退伍，他擔心未來高階軍官的人數可能會超越基層軍官。他也表示，如果不必再數饅頭，「這後果真是叫人捏把冷汗！」