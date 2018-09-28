1年12公分？消基會調查長高食品 45％廣告不合格

1年可長高12公分？消基會調查11項長高食品，發現45%廣告不合格。（記者鄭瑋奇攝）

2018-09-28 16:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕不要輸在起跑點上，是許多父母對於小孩的期許，不論是智能開發、肢體、語言啟發等，甚至連身高都是家長關心項目。不過根據食安法規定，食品廣告不得涉及誇張易生誤解或醫療效能，消基會今年8月針對市售宣稱長高食品進行調查，發現45%有違法誇張或易生誤解，像是宣稱快速長高5至12cm、促進骨骼二次發育等。消基會董事長游開雄表示，食品僅提供營養素及熱量，不具任何療效，呼籲民眾勿輕信違規食品廣告。

消基會今年4月接到消費者諮詢，表示看到日本流行的長高法，「Dr.高人一等」商品說可讓孩子1年內長高12公分，想請消基會了解廣告真實性，消基會函文食藥署，經轉台北市衛生局查覆後，認定該食品廣告，已經違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，可依法開罰4萬至400萬罰鍰。

消基會調查商品包含編號1台塘高挺挺（婷婷）、編號2花旗生醫日日高精華、編號3天明製藥成長元素、編號4高登鈣長高計畫、編號5御典堂步步高身成長膠囊、編號6美國快高、編號7順天堂長大人濃縮精華、編號8李時珍長大人草本精華飲、編號9華陀扶元堂轉大人成長飲、編號10草本之家女方成長日記、編號11震達等大人複方人蔘精華湯－龍湯等11項商品。當中編號1、2、4、5、6等商品皆有違法情況，編號1宣稱改善體質不良，易使消費者誤信而購買，其餘商品皆有2、3項廣告涉及誇張、易生誤解情況，皆可依法處4萬至400萬元。編號4另外還宣稱可降低骨質疏鬆，涉及宣稱醫療療效情況，可依法開罰60萬至500萬元。

根據財團法人中華穀類食品工業技術研究所，104年針對國內保健食品產業現況調查，國內每年商機高達716億元，游開雄表示，業者就是抓住父母對孩子高度期待，宣稱長高類的長高保健性食品就大行其道；因此，呼籲政府應依法加強查察，尤其是夜市、廣播電台販售來步不明商品，甚至可研議設置檢舉獎金，相信可有效降低誇大不實廣告數量。

對於消費者，游開雄也提醒會影響身高因素包含父母遺傳、營養攝取、適度運動及充足睡眠，家長關心孩子身高，應先從飲食、生活習慣著手。而食品僅提供營養素及熱量，不具任何療效，民眾切勿輕信誇大不實食品廣告；若看到任何疑似不實廣告，可向各地衛生機關檢舉。