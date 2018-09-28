重陽節表揚 鄭文燦：桃園老人福利政策全台最多元

桃園市長鄭文燦與桃園區長青楷模、敬老楷模合影。（記者謝武雄攝）

2018-09-28 15:50

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區公所今天舉行重陽敬老楷模表揚大會，表揚152位長青楷模及敬老楷模，市長鄭文燦致詞時指出，桃園市擁有全台最多元的老人福利政策，就是要讓長輩活得健康、快樂且有尊嚴，市府將會持續推動。

鄭文燦說，桃園市除每節2500元的三節敬老金，重陽節還加發2000元敬老禮金，另推動65歲以上老人健保費補助，每人每月最高補助749元；辦理全口4萬元、半口2萬元的老人裝假牙補助，目前已有3萬人申請，政策滿意度高達9成，敬老愛心卡800點（復興區1000點）可用於搭乘機場捷運，且機場捷運對於老人提供5折優惠，等於在額度內可以免費搭乘。

鄭文燦表示，今年重陽節除13個區公所都舉辦重陽節慶祝活動，市府也舉行「桃園樂活重陽季」，從26日到10月19日將有系列活動，包括長青趣味競賽運動會、青銀Fun運動、健行、原住民族長者歌唱大賽、料理比賽、繪畫書法聯展、象棋比賽、繪本展覽等，讓長輩過個不一樣的重陽節。

鄭文燦說，為鼓勵長輩多運動，敬老愛心卡800點將適用於運動中心及市立游泳池，桃園區、中壢區將選定適當地點興建長青型國民運動中心；持續盤點社區關懷，增設老人體適能器材；規劃於公園等場地設置槌球或法式滾球等場地，增加長者活動空間。