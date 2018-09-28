紓解中山高壅塞 基市議員爭取七堵增設匝道

市議員爭取俊德街增設匝道接中山高，紓解下班時交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

2018-09-28 16:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中山高速公路五堵與暖暖交流道，下班時段經常壅塞，讓上班族一塞就是半小時，基隆市議員蘇仁和與林明智爭取停駛的俊德街上方設置分流匝道，紓解下班時段中山高北上路段壅塞。市長林右昌允諾進行先期評估規劃，再向中央爭取。

蘇仁和指出，七堵區往大台北地區的上班族，下班時段經常塞在五堵或暖暖交流道，往往一塞就是半小時。目前中山高五堵交流道往暖暖方向已由2線道拓寬為3線道，新的大華一路通車後，中山高下方的俊德街往瑪陵舊路已經停駛，他建議中山高增設1匝道銜接俊德街，匝道只須100公尺左右，工程技術也沒問題，可以紓解中山高北上五堵交流道壅塞，讓七堵、暖暖區上班族回家的路更便捷。

林明智表示，很多民眾反映，下班時都塞在五堵和暖暖交流道，高速公路增設及改善交流道設置原則等規定，交流道間距最少要2公里以上，俊德街上方距五堵交流道僅約700公尺左右，不符設置交流道的規定，但可以設單向匝道，希望市府依民眾需求，做先期交通評估與規劃。

市長林右昌表示，他很贊成這個構想，市府會先做評估，包括路線與概估預算，並與相關單位溝通，會努力向中央爭取。