世界最美麗海灣組織年會開幕 共簽宣言對抗海廢

澎湖縣政府致贈漂流木藝術帆船，喚起與會代表重視海廢問題。（記者劉禹慶攝）

2018-09-28 15:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕世界最美麗海灣組織年會，今日正式開幕登場，由總統府祕書長陳菊、世界最美麗海灣組織主席Maria das Dores Meira、澎湖縣長陳光復等人一同揭開序幕，會中並簽署海洋宣言，共同對抗日益嚴重的海洋廢棄物等議題。

來自全世界30多個國家、50個城市、300多個會員代表，齊聚澎湖縣，參加世界最美麗海灣組織年會，今日開幕典禮簡單而隆重；總統府秘書長陳菊肯定澎湖縣政府對保護海洋與推廣地方經濟的成果，並表示台灣有400多年的文化軌跡、非常豐富的天然海洋資源與文化資產，明亮獨特的菊島文化相當值得推廣。

澎湖縣長陳光復表示，縣府對於海洋永續發展不遺餘力，4年任期內成立200多艘環保艦隊，持續清理海漂物；在海底垃圾清運上，清理漁網長達7萬多公尺，一年內放流上千萬的魚苗、貝類珊瑚等，並且致力於汙水處理，澎湖縣政府耗時兩年多的努力，完成了30%汙水處理工程，承諾在6年內將汙水問題徹底改善。

海洋之愛為此次年會主題，因此邀請到重要講者包括前OECD代表、帛琉參議員暨氣候變遷委員會代表、菲律賓東達沃省長、麻六甲與檳城觀光與環境部長等代表，會議期間同時舉辦全球海灣暨港灣城市高峰論壇、2018海洋環境與氣候變遷國際研討會、全球海洋城市博覽會，全方位探討海洋議題並分享全球海灣治理及發展的創新思維。