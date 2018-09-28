今辦中秋聯歡會被爆人人有獎一萬元 北農回應了！

台北農產運銷股份有限公司今天中午11點舉辦中秋聯歡會。（記者楊心慧攝）

2018-09-28 15:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷股份有限公司今天中午11點舉辦中秋聯歡會，有媒體報導人人都有參加獎一萬元，且是韓國瑜在任時沒有的福利；對此，北農主秘路全利表示，每年農曆過年前尾牙時刻都是蔬果交易最繁忙的日子，沒機會辦尾牙，所以會在中秋節前後辦理餐會慰勞員工，也有摸彩獎項，每個人都有獎項，普獎是5000元禮券，但獎項都有編列年度預算。

北農被爆舉辦中秋聯歡會，人人都有參加獎一萬元，是前任總經理韓國瑜在任時沒有的福利。但路全利解釋，餐會主要邀北農員工及駐場人員、承銷人公會代表等，為一年一度農產公司大活動，一年舉辦一次，已有5、6年歷史。

北農中秋聯歡會席開77桌，有590名員工，路全利指出，獎項普獎5000元禮券，最大獎是電動自行車，每個人都有獎項，但獎項都有編列年度預算。路全利解釋，由於農曆過年前的尾牙時刻是蔬果交易最繁忙的時候，並無機會能辦尾牙，所以才選在中秋前後辦理餐會。

時代力量議員參選人林亮君、吳崢也到現場拜票，路全利表示，參選人有發放文宣，公司也讓他們發放，但並無其他安排。